Zamiast uśmiechu radości – szok i niedowierzanie. Zobacz, co dzieci znalazły w jajku niespodziance

Trudno nawet wyobrazić sobie, co poczuły dzieci, których doświadczenia opisano na profilu Progressive Dad Foundation na Twitterze. „Postępowy tata” przyznał, że podmienił zawartość jajek z niespodzianką, które jego partnerka zamierzała podarować swoim dzieciom na święta. Z żółtych plastikowych pojemniczków wyjął zabawki, a do wnętrza wrzucił podroby: surowe serce i wątrobę kaczki. Po wszystkim zakleił produkt folią i zostawił w tradycyjnej świątecznej skarpecie wiszącej na kominku.

Z relacji zamieszczonej we wpisie na profilu Progressive Dad Foundation dowiadujemy się, że dzieci były „przerażone”. Prawdopodobnie spotkał je też spory zawód, bo nie tego oczekuje się, biorąc do ręki kinder niespodziankę. Twitterowicz przekonuje jednak, że jego działanie miało słuszny, wychowawczy cel. „Otworzyło to niesamowitą dyskusję na temat etyki konsumpcji mięsa” – napisał, dodając na końcu hasztag #Vegan.

Jak można się domyślić, nie spodobało się to wielu innym internautom. Właściwie to przytłaczająca większość komentarzy pod wpisem „Postępowego taty” zdecydowanie sprzeciwiała się takim metodom wychowawczym oraz stosowaniu ich akurat w Boże Narodzenie w stosunku do małych dzieci. Zwracano też uwagę, że to niezbyt „wegański” sposób, by dawać lekcję przy użyciu organów zwierzęcia. Autor wpisu nie usunął jednak zdjęcia i nie zmienił zdania. Część użytkowników zwraca jednak uwagę, że Proggresive Dad jest znanym internetowym trollem i nie należy brać jego działań na poważnie. Jego celem nie jest wcale promocja weganizmu, tylko sianie zamętu i ośmieszanie tej ideologii.

Czytaj także:

Święta u Kardashianów. Kris Jenner rozwścieczyła internautów swoim prezentem