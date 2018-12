Zaginął 20-letni animator z największego na świecie statku wycieczkowego. Trwają poszukiwania

Alarm na statku podniesiono we wtorek 25 grudnia, kiedy należący do zespołu zapewniającego rozrywkę Arron Hough nie stawił się do pracy. Statek „Harmony of the Seas” znajdował się wówczas w odległości około 430 kilometrów od miejscowościc Aguadilla w Puerto Rico. Na poszukiwania wyruszyła amerykańska straż przybrzeżna, która w środę 26 grudnia poinformowała w specjalnym komunikacie, że 20-letni Brytyjczyk wypadł za burtę.

Z relacji załogi wynika, że nie odnotowano samego momentu wypadnięcia. Kamera monitoringu po raz ostatni zarejestrowała Hough na Pokładzie Piątym około godziny 4 nad ranem. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej na samym statku - największym na świecie w swojej kategorii - uznano, że musiał on wpaść do wody.

20-letni Arron Hough dopiero rozpoczynał swoją karierę aktorską. W lipcu tego roku poinformowano, że dołączy do obsady musicalu „Grease”. Statek wycieczkowy „Harmony of the Seas” w siedmiodniowy rejs wypłynął w niedzielę 23 grudnia. Na swojej trasie miał zawinąć do portów w St Maarten, San Juan, Puerto Rico i Haiti.