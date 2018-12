Zabójcze dopalacze w Mikołowie. Policja zatrzymała trzech dilerów, w tym 17-latka

W pierwszym dniu świąt w powiecie mikołowskim zmarli dwaj mężczyźni w wieku 22 i 23-lat oraz 35-letnia kobieta. Wszyscy najprawdopodobniej zatruli się dopalaczami. Następnego dnia mikołowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 17, 31 i 35-lat pośredniczących w obrocie tymi niebezpiecznymi substancjami. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Śledczy zarzucają im sprowadzenie niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych dopalaczy oraz handel nimi.

Dodatkowo najstarszy z mężczyzn odpowie także za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Wczoraj mikołowski sąd aresztował 35-latka, natomiast dzisiaj decyzją sądu do aresztu trafią pozostali dwaj mężczyźni - 31 i 17-latek. Grozi im nawet 12 lat za kratami. W sumie w sprawie pokrzywdzonych zostało 9 osób, które zażyły niebezpieczne substancje. 3 z nich nie żyją, kilka przebywało lub przebywa w szpitalach.

O zdarzeniu w mediach społecznościowych poinformowała Śląska Policja. „Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia” – czytamy na Facebooku. „Niewykluczone, że 35-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 22 i 23 lat zażyli substancję, która okazała się śmiertelną trucizną. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję” – dodano.

Czym są dopalacze i co trzeba o nich wiedzieć?

Z danych posiadanych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że w Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć z powodu śmiertelnie niebezpiecznych syntetycznych opioidów i innych narkotyków syntetycznych nowej generacji.

KGP i GIS przypominają, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Na co powinno się zwrócić uwagę, co powinno zaniepokoić rodzica /opiekuna:

wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie powieki, nadmierne rozszerzenie lub zwężenie źrenic, powolna reakcja źrenic na światło, oczopląs przy wpatrywaniu się w stały punkt); złe samopoczucie, brak chęci do życia, depresja;

stany euforyczne, gadatliwość a następnie otępienie i apatia;

zmiana nawyków żywieniowych - brak apetytu lub objadanie się;

kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen;

próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy na nieokreślone wydatki;

nieuzasadnione ataki złości, agresji;

wychodzenie z domu na krótko, poprzedzone dzwonkiem domofonu lub telefonem od nieznanej osoby;

wprowadzenie do słownictwa nowych zwrotów, często niezrozumiałych dla dorosłych, tzw. slangu narkotykowego;

pojawienie się w domu nowych akcesoriów, typu lufki, sreberka, małe woreczki z zamknięciem strunowym, tzw. dilerki, itp.;

zmiana zapachu ciała.

Do najczęściej spotykanych skutków pojawiających się w trakcie i po zażyciu tzw. dopalaczy możemy zaliczyć:

bóle głowy, migrena;

kołatanie serca (przyspieszone tętno często sięgające 200, duszności, ból w klatce piersiowej;

agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie rąk;

nudności, wymioty, biegunka;

zmęczenie, osłabienie, brak zdolności koncentracji;

reakcje alergiczne;

myśli samobójcze, omamy;

napady leku, halucynacje;

nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.

​Gdzie szukać pomocy:

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

