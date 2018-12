Konwojent przywłaszczył osiem milionów złotych. Jest ostatni akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Ł., ostatniemu z podejrzanych o przywłaszczenie 10 lipca 2015 roku w Swarzędzu kwoty prawie 8 milionów złotych, przewożonych przez firmę ochrony w celu uzupełnienia stanu gotówkowego banku PKO BP S.A.

Fałszywy ochroniarz

Jak ustali prokuratorzy na początku kwietnia 2015 roku podejrzany Krzysztof W. zatrudnił się pod fałszywym nazwiskiem w jednej z firm ochrony mienia, zajmującej się także przewożeniem pieniędzy na zlecenie banków. Wiceprezesem tejże firmy był właśnie Grzegorz Ł., który osobiście podejmował czynności związane z przyjęciem go do pracy. Krzysztofa W. przez kilka miesięcy wykonywał zadania pracownika ochrony mienia. Następnie 10 lipca 2015 roku pracował jako kierowca konwoju przewożącego gotówkę do bankomatów. Tego dnia, gdy dwaj konwojenci udali się do jednego z budynków odjechał bankowozem w umówione miejsce do lasu, gdzie oczekiwał na niego jeden ze współsprawców. Gotówkę przerzucili do innego pojazdu po czym zbiegli.

Przywłaszczył prawie 8 milionów złotych

Grzegorza Ł. oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy tj. o czyn z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz przywłaszczenia wspólnie i w porozumieniu z czterema innymi osobami pieniędzy w kwocie 7 milionów 700 tysięcy złotych stanowiących mienie znacznej wartości oraz innego mienia na szkodę banku PKO BP S.A., tj. o czyn z art. 284 par. 2 kodeksu karnego w zw. z art. 294 par. 1 kodeksu karnego.

Oskarżony był poszukiwany

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu i zakończyło się skierowaniem przeciwko 6 osobom aktu oskarżenia. Zostali oni już nieprawomocnie skazani. Grzegorz Ł. ukrywał się, dlatego jego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania i wszczęto poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania.

Grzegorz Ł. został zatrzymany na terenie Ukrainy i 10 października 2018 roku przekazany w drodze ekstradycji do Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest tymczasowo aresztowany i przebywa w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.