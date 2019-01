Policjanci „w żałobie” podbijają internet. Wypadek ciężarówki wywołał lawinę żartów

Być może u nas nie jest to tak oczywiste, ale w Stanach Zjednoczonych policjant i pączek z dziurką to niemal natychmiastowe skojarzenie. Za oceanem stróż prawa bez kawy i pączka, to jak u nas kibic reprezentacji bez piwa i pomalowanej twarzy. Trudno więc dziwić się rozpaczliwym reakcjom policjantów z różnych regionów USA na wieść o wypadku w Lexington.

„Żadne słowa nie oddadzą tej straty” – możemy przeczytać na oficjalnym koncie Lexington Police na Twitterze pod zdjęciami spalonej ciężarówki z donutami. „Łączymy się w bólu” – pisali koledzy z innych miast, nie tylko z USA, ale też Wielkiej Brytanii. Oprócz zwykłych kondolencji, w reakcji na doniesienia z Kentucky Twitter zalały też reakcyjne GIF-y. Kilka z nich możecie zobaczyć w załącznikach do tego tekstu. Jeżeli Was także poruszyła tragedia mundurowych z USA, nie zapomnijcie zostawić swojego komentarza na ich profilu na Twitterze.

Żeby jednak nie zaczynać nowego roku od smutnej wiadomości, spieszymy z informacją o pozytywnej odpowiedzi. „Myślimy o was w tym trudnym okresie.. i mamy więcej pączków w drodze!” – ogłoszono na oficjalnym profilu firmy Krispy Kreme na Twitterze. Nadzieja umiera ostatnia!

