W sylwestra był tak pijany, że nie mógł znaleźć łóżka w swoim pokoju. Został memem

Sylwestrowe noce bywają magiczne. To czas, kiedy poznajemy wielu nowych przyjaciół, odkrywamy swój talent wokalny czy zdolność do nagłego teleportowania się w odległe miejsca. Żeby jednak nie móc po skończonej zabawie położyć się do własnego łóżka? To już przesada.

Sean z Wielkiej Brytanii noc z 31 grudnia 2018 na 1 stycznia 2019 roku z pewnością zapamięta do końca życia. Po części z własnej winy, ale głównie dzięki swoim znajomym, którzy jego pijacką wpadkę uwiecznili w licznych memach. Przyjaciół Anglika niesłychanie rozbawiła jego przygoda, w której istotnym elementem była duża ilość przyswojonego w sylwestra alkoholu. Pod koniec noworocznej imprezy Sean był już w tak złym stanie, że nie potrafił odnaleźć swojego łóżka. Najpewniej w poszukiwaniach nie pomagał fakt, że zamiast we własnym pokoju, Sean błądził po korytarzu. Około godziny 4 nad ranem jego krzyki zbudziły innych nocujących w mieszkaniu biesiadników. Po wyjaśnieniu całej sytuacji i odespaniu kilku godzin, znajomi odwdzięczyli się koledze serią wykpiwających go memów. W rozmowie z portalem Bored Panda zdradzili też, że łóżko Seana naprawdę trudno przeoczyć – to wielkie łoże małżeńskie, zajmujące prawie całą jego sypialnię. – Sean jest po prostu za głupi, żeby zapalić sobie światło – śmiał się Will, kolega nieszczęśnika.

