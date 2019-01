115 milionów funtów w EuroMillions. Jeden szczęśliwy gracz zgarnął pełną pulę

Posiadacz szczęśliwego kuponu za jedno losowanie zgarnął 115 milionów funtów. To czwarta co do wielkości wygrana w historii Wielkiej Brytanii. Kolejnych 10 szczęśliwców wygrało po milionie funtów.

We wtorek 1 stycznia rozlosowano zwycięzców noworocznej loterii EuroMillions. Zwycięskimi numerami okazały się: 01, 08, 11, 25, 28, a dla EuroMillions Lucky Star: 04, 06. Odpowiedzialna za zabawę firma Camelot poinformowała, że całą główną nagrodę w wysokości 115 milionów funtów (ponad 548 milionów złotych) zgarnęła jedna osoba, która z nikim nie musi dzielić się wygraną. Oprócz głównej wygranej były jeszcze pomniejsze nagrody, których jednak nikt nie nazwałby małymi. Aż dziesięć osób wygrało po milionie funtów. EuroMillions to zabawa, w której udział mogą wziąć obywatele z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ostatnio sporym szczęściem cieszą się w niej uczestnicy z Wysp Brytyjskich. W poprzednim miesiącu pracownik budowlany z Lincolnshire wygrał w niej 76 milionów funtów. Czytaj także:

