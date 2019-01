Szokujące zachowania pasażerów w samolocie. Te zdjęcia nie są dla wrażliwych osób

Galeria:

Szokujące zachowania pasażerów samolotu. To nie są zdjęcia dla wrażliwych osób!

Obcinanie paznokci, zakładanie stóp na fotel i resztki jedzenia w różnych miejscach – to wszystko można zobaczyć na zdjęciach, publikowanych przez była stewardessę. Shawn Kathleen na Instagramie pokazuje, jak zachowują się niektórzy pasażerowie w samolocie. Kobieta założyła konto i publikuje materiały, by zawstydzić tych, którzy zbyt swobodnie czują się na pokładzie. Jej profil śledzi już ponad 700 tys. osób. Co przyciąga nowych obserwatorów? Na pewno jednym z powodów jest ciekawość, bo czasami aż trudno uwierzyć w to, co można zobaczyć na zdjęciach Shawn. Kobieta dostaje materiały od anonimowych osób. – Czułam, że muszę pokazać, do jakich szalonych sytuacji dochodzi na pokładzie. Wiem, że to dzieje się na całym świecie. Dostaję mnóstwo zdjęć – powiedziała dla „Daily Mail”.

Najbrudniejsze miejsce w samolocie? Zgadnijcie jakie

Naukowcy ostatnio sprawdzili, w jakich częściach samolotu znajduje się najwięcej bakterii, które mogą okazać się groźne dla człowieka. W tym celu pobrano ponad 100 próbek z pasów bezpieczeństwa, tacek, zagłówków, kieszeni na siedzeniach i klamek do drzwi łazienki. Testy przeprowadzono podczas 18 lotów trzech linii lotniczych – Air Canada, WestJet i Porter. Mowa o krótkich połączeniach między Ottawą a Montrealem.

Okazało się, że najbardziej zanieczyszczone chorobotwórczymi drobnoustrojami są zagłówki. Próbki wykazały, że znajdują się tam m.in. bakterie E. coli, które powodują m.in. zatrucia pokarmowe. Podobnie wypadły wyniki ze schowków w oparciach. Tam, gdzie pasażerowie często trzymają np. gazety, oprócz bakterii E.coli wykryto pleśń.

