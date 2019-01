Potrącony 22-latek szuka sprawcy wypadku. „Jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenie”

Z pomocą mediów społecznościowych 22-letni Kacper zamierza odnaleźć kierowcę, który potrącił go pod koniec grudnia. Poszkodowany podkreśla, że ze względu na podstawę zatrudnienia nie przysługuje mu żadne świadczenie chorobowe, a do pracy nie będzie mógł wrócić co najmniej przez cztery miesiące.

Jak dowiadujemy się z komunikatu zamieszczonego na profilu Spotted: Kraków na Facebooku, Kacper został potrącony 29 grudnia tuż po północy, pomiędzy godziną 00:10, a 00:50. Do wypadku doszło na ulicy św. Gertrudy w Krakowie. Kierowca pojazdu (prawdopodobnie szary mercedes, być może taksówka) po uderzeniu w 22-latka nie zatrzymał się nawet, by sprawdzić jego stan, tylko uciekł z miejsca zdarzenia. Rannemu pomogli przechodnie. „Trafiłem do szpitala ze złamanym pod udziem. Złamanie otwarte z przemieszczeniem. Obecnie mam wstawiony tytanowy pręt. Posiadam liczne obrażenia twarzy. Złamane ścian zatok czołowych szczękowej prawej, oczodołów oraz nosa. Twarz obecnie wygląda po naprawieniu tak jak na zdjęciu” - możemy przeczytać w oświadczeniu potrąconego. Kacper zwraca też uwagę na swoją trudną sytuację finansową. „Obecnie jestem uziemiony na co najmniej cztery miesiące. Jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, co nie daje mi możliwości pobierania świadczenia chorobowego, więc zależy mi na złapaniu sprawcy, który się tego dopuścił” - pisze. Rzecznik policji potwierdza słowa Kacpra Stanowisko 22-latka w rozmowie z portalem Fakt24.pl potwierdził rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. – W wyniku zderzenia pieszy doznał poważnych i rozległych obrażeń ciała. Kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia nie udzielając ofierze wypadku pomocy. Wszczęto w tej sprawie dochodzenie, które ma ustalić przebieg i przyczyny wypadku oraz ustalić przed wszystkim tożsamość zbiegłego kierowcy - mówił. Gdzie kierować informacje? W tej sprawie kontaktować się można z Pierwszym Komisariatem Policji w Krakowie przy ul. Szerokiej 35 pod numerem telefonu 12 61 52 914 lub mailowo: kp1@krakow.policja.gov.pl oraz z I Komisariatem Policji w Krakowie, Pędzichów 5. Tel. 12 615 72 48 albo z najbliższą jednostką policji (997). Czytaj także:

