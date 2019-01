Urodziła trojaczki i wróciła do poprzedniego wyglądu w pięć miesięcy. Bez siłowni i bez diet

Pani Snodgrass zapewnia, że nie stosuje żadnych diet, ani nie odwiedza siłowni. Po prostu nie ma na to czasu. Twierdzi, że każdą chwilę wypełnia jej opieka nad trojaczkami (nie wspominając o starszej córce i mężu). Skąd więc tak szybka utrata wagi i powrót do wyglądu sprzed ciąży?

Rozwiązanie jest proste – twierdzi 35-latka. Szczęśliwa mama wyjaśnia, że samo zajmowanie się dziećmi przez cały dzień wymaga od niej więcej energii niż jakiekolwiek ćwiczenia. Jak mówi, zwłaszcza pchanie potrójnego wózka i dźwiganie trzech pociech na raz jest wyzwaniem dla jej ciała. To dzięki temu jej brzuch jest wyrzeźbiony nawet lepiej niż przed ciążą.

– Dla mnie dużą obawą była myśl, że przy trojaczkach nie będę mogła robić rzecz, które kocham, czyli biegać i spacerować – mówiła Snodgrass w wywiadzie dla „The Mirror”. – Chcę zainspirować innych ludzi i inne mamy, by nie porzucali rzeczy, które są dla nich ważne – podkreślała. – Próbowałam biegać sześć tygodni po mojej cesarce, ale było to zbyt bolesne, więc nie ćwiczę tak regularnie jak dawniej. Posiadanie trojaczków utrzymuje mnie jednak w dobrej formie. Dźwiganie ich i odpakowywanie ogromnych pak z pieluchami to żmudne zajęcie – mówiła.

