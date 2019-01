Wyleciał ze szkoły policyjnej, bo był zbyt miły dla przestępców. Teraz żyje po królewsku

Gavel nie rozumiał, że musi być agresywny wobec uciekających przed nim osób i chwytać ściganych zębami. Zamiast tego chciał się wyłącznie bawić i był przyjaźnie nastawiony wobec wszystkich. Sami przyznacie, że to niezbyt pożądane cechy w „zawodzie” policyjnego psa. Mały owczarek niemiecki kariery w służbie więc nie zrobił i szybko musiał pożegnać się z marzeniami o policyjnej czapce i odznace.

Mimo że rzecz działa się w Australii, pocieszny piesek nie został jednak rzucony krokodylom na pożarcie. Jego historia została opisana przez lokalne media, a poruszony sytuacją Gavela gubernator Queensland postanowił przygarnąć go pod własny dach. Teraz przyjacielski czworonóg spełnia się w roli dyplomaty: jako attache wita gości gubernatora i towarzyszy im podczas oficjalnych spotkań. Dzięki nowej, zaszczytnej roli, psiak nabrał też znacznie bardziej reprezentatywnego wyglądu: podrósł i wyprostował kark – teraz śmiało patrzy w przyszłość.

Gavel - niedoszły pies policyjny, który został dyplomatą

Gavel nie był nieudacznikiem. Próbował tylko sprostać narzuconym mu normom, które nie zgadzały się z jego charakterem. Miał pełnić funkcję, do której się nie nadawał. Kiedy jednak trafił w nowe otoczenie i przydzielono mu nową rolę, odnalazł się w nich doskonale. Czyż nie jest to inspirująca i pocieszająca historia, którą można przyłożyć do sytuacji wielu z nas?

