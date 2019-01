Lawina uderzyła w najwyżej położone schronisko w Tatrach. Służby apelują do turystów

Chata pod Rysami, nazywana także Schroniskiem pod Rysami, to najwyżej położone schronisko w Tatrach, znajdujące się na wysokości 2250 metrów nad poziomem morza. W piątek 4 stycznia na budynek zeszła potężna lawina, sunąca z Ciężkiego Szczytu po słowackiej stronie Tatr. Według informacji podawanych przez portal tatromaniak.pl w trakcie zdarzenia we wnętrzu schroniska nikogo nie było. Nie wiadomo też, jaka jest skala zniszczeń. To zdarzenie potwierdza jednak wszystkie dotychczasowe ostrzeżenia i apele służb kierowane pod adresem turystów, by nie wybierali się w góry do czasu wygaśnięcia alertów pogodowych. Efekty zejścia lawiny zobaczyć można na nagraniu z helikoptera, które opublikowała słowacka telewizja.

W Tatrach obowiązuje obecnie czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Tatrzański Park Narodowy informuje, że panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Wszystkie szlaki znajdują się pod grubą warstwą śniegu i pod głębokimi zaspami. Widzialność jest ograniczona z powodu nisko zalegających chmur i silnie wiejącego wiatru, powodującego zawieje i zamiecie, co uniemożliwia orientację w terenie. Na Kasprowym Wierchu leży 165 cm śniegu, w Zakopanem 50 cm. W ciągu ostatniej doby spadło do 30 cm białego puchu. Przed wychodzeniem w wysokie partie gór ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Co oznacza 4. stopień zagrożenia lawinowego?

Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym. Możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin.

Warunki do wędrówek są zdecydowanie niekorzystne. Poruszanie się wymaga ekstremalnie dużej zdolności do „lawinoznawczej” oceny sytuacji. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach średnio stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków. Kluczowym problemem lawinowym są niestabilne depozyty śniegu naniesionego przez wiatr w trakcie opadów lub nawianego z istniejącej pokrywy.