Andres Iniesta krytykowany za zdjęcie ze święta Trzech Króli. „To bardzo rozczarowujące”

Temat malowania twarzy na czarno (blackfacing) był w Polsce szeroko omawiany na początku listopada. Działo się to przy okazji oskarżeń o rasizm pod adresem twórców programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Anglojęzyczni dziennikarze nie mogli wówczas pojąć, że u nas jest to dopuszczalny zwyczaj. Z kolei wielu komentujących z Polski po raz pierwszy dowiedziało się, że występy białych osób z pomalowanymi na czarno twarzami mogą być odbierane jako wyjątkowo obraźliwe.

Być może dzięki tamtej sytuacji łatwiej będzie nam zrozumieć oburzenie wywołane zachowaniem 34-letniego Andresa Iniesty. Były reprezentant Hiszpanii i FC Barcelony zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie swojej rodziny ze święta Trzech Króli. Problem w tym, że na wspomnianej fotografii dwie osoby mają twarze pomalowane na czarno. Media opisujące tę sprawę podkreślają, że w Hiszpanii jest to częsty zwyczaj, by ukazywać w ten sposób Baltazara.

– Kocham Iniestę jak mało którą osobę publiczną czy sportowca. Wydaje się wybitnie pokornym człowiekiem – przyznał dziennikarz i pisarz Musa Okwonga. – Zastanawiam się jednak, jak można dzielić szatnię i mnóstwo pucharów z takimi osobami jak Eric Abidal i Dani Alves (byli koledzy Iniesty z FC Barcelony obaj ciemnoskórzy – red.) i nie zdawać sobie sprawy, że to (blackfacing – red.) nie jest fajne. To bardzo rozczarowujące – oceniał.

W podobnym tonie sprawę komentował prezenter radia BBC 1 Estra, Nick Bright – Nie mogę uwierzyć, że w 2019 roku sławni ludzie wciąż potrafią zatweetować zdjęcie z blackfacingiem. Gdzie są twoi koledzy Iniesta? – pytał. – Czy nikt nie powiedział: Andres, bracie, nie wydaje mi się, żeby to było okej? – dodawał.

Blackface

Blackface to styl teatralnego makijażu zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Odwołuje się on do stereotypowych wyobrażeń obecnych w społeczeństwie amerykańskim dotyczących osób o czarnym kolorze skóry i jest uznawany za rasistowski, ponieważ może wzbudzać skojarzenia z czasami niewolnictwa.

