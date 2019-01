Głuszyca. Włamał się do sklepu, skradziony alkohol pił na miejscu. Miał ponad 6 promili

Do opisywanego zdarzenia doszło w sobotę 5 stycznia około 23:00 przy ul. Łukasiewicza w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Sprawca, po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach, dostał się do wnętrza sklepu. Tam zapakował do plecaka butelki z alkoholem oraz papierosy o łącznej wartości ponad 500 złotych. Nie powstrzymał się przed otwarciem whisky i skosztowaniem go na miejscu.

Na gorącym uczynku przyłapali go jednak wezwani z Wałbrzycha policjanci. Znaleźli złodzieja ukrywającego się pomiędzy lodówką, a szafką. Funkcjonariusze po zbadaniu mężczyzny stwierdzili, że 37-latek z sąsiedniej Grzmiącej ma ponad sześć promili alkoholu w organizmie. Za kradzież włamaniem amatorowi mocnych trunków grozi teraz nawet 10 lat więzienia.