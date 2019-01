Waży ponad 300 kg, gra w gry i żyje dzięki pomocy ojca. Chce jeść do samej śmierci

Trudno uwierzyć w to, do jakiego stanu doprowadził się Casey King. 34-latek mieszkający w stanie Georgia w USA zawsze miał więcej kilogramów niż powinien, ale aktualnie waży... 318 kg. Mężczyzną z ogromną nadwagą zainteresowali się producenci programu „Family by the Ton”, którzy na antenie stacji TLC postanowili pokazać, w jaki sposób Casey King funkcjonuje na co dzień.

34-latek od lat zajada się niezdrową żywnością i spędza wiele czasu grając w gry. Brak ruchu i fatalna dieta spowodowały, że coraz szybciej przybiera na wadze. Nie jest w stanie wykonywać swoich codziennych obowiązków, więc zrezygnował z samotnego mieszkania i wrócił do matki. Ta jednak nie miała do niego cierpliwości. Nie zgadzała się na to, by jej syn nie dokładał się do rachunków i była na niego zła, że nie chce zmienić swojego życia.

W końcu King zamieszkał ze swoim ojcem, który pomaga mu w najprostszych czynnościach. 34-latek, by się umyć musi korzystać z wielkiej metalowej bali ustawionej na tyłach domu. Mężczyzna nie jest w stanie sam się wykąpać, więc regularnie prosi ojca o pomoc. Wydawałoby się, że Casey powinien robić wszystko, by zrzucić trochę kilogramów i zacząć normalnie żyć. Jego wizja przyszłości jest jednak zupełnie inna. –Najprawdopodobniej będę tyle jadł aż do samej śmierci – mówi. Ojciec 34-latka podkreśla z kolei, że z synem łączy go silna więź, ale osobiście ma dosyć wyręczania go we wszystkich obowiązkach. – Starzeję się, on powinien być bardziej aktywny. Kocham go i czuję się zobowiązany czekać, aż się zmieni – dodaje.