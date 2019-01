Tomasz P. odciął matce głowę? Oskarżał ją o stosowanie czarnej magii

Irlandzka policja zatrzymała Polaka we wtorek 8 stycznia. Podejrzewa go o zamordowanie swojej matki, 57-letniej Elżbiety i odcięcie jej głowy siekierą. Do zdarzenia miało dojść tego samego dnia w irlandzkiej miejscowości Clonmore. „The Irish Times” informował, że ofiarą padła kobieta, która wiele lat temu razem z mężem i dwójką dzieci przyjechała z Polski. Jej ciało odkrył znajomy, który zamierzał odwiedzić 57-latkę. Po wejściu do domu zaczął głośno krzyczeć, gdy jego oczom ukazał się makabryczny widok. Zaalarmowani krzykiem sąsiedzi wezwali na miejsce policję.

Dzieciństwo w Polsce, UFO i diamenty

„Belfast Telegraph” dotarł do nagrania, które 32-letni Tomasz P. zamieścił w internecie na kilka godzin przed tragedią. Polak miał w nim stwierdzić, że jest „prawdziwym Adolfem Hitlerem”, a matka praktykowała na nim „czarną magię”. Mówił też o swoim dzieciństwie w Polsce, pociągach, UFO i diamentach. Dwukrotnie podkreślał też, że potrzebuje pomocy. Lokalne media twierdzą dodatkowo, że Tomasz P. miał powiedzieć wiozącemu go taksówkarzowi, iż zamierza zabijać kolejne osoby. Było to już po śmierci jego matki.

Jedyny podejrzany

Już w środę 9 stycznia było wiadomo, że Tomasz P. to jedyny podejrzany w tej sprawie. Śledczy przekazali, że policja nie poszukuje już innych osób, które mogły mieć związek z morderstwem. Z ich informacji wynika, że mężczyzna jest uzależniony od narkotyków. Jako możliwy motyw morderstwa podano „sprawy osobiste”.

