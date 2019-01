Nie żyje Paweł Adamowicz. Prezydent Gdańska zmarł w szpitalu

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje. Nie udało się go uratować pomimo wysiłków podejmowanych przez lekarzy z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Trzy rany kłute zadane przez napastnika podczas niedzielnego „Światełka do nieba” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazały się śmiertelne. Informację o zgonie pacjenta podał doktor Jerzy Karpiński.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany.

Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. Ok 2:30 w nocy lekarze przekazali pierwsze oficjalne informacje o stanie zdrowia prezydenta Gdańska. – Pacjent żyje – jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczono 41 jednostek krwi. Jedna jednostka to niemal pół litra kwi. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny – mówił dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

W poniedziałek 14 stycznia w południe doktor Jerzy Karpiński zaktualizował informacje na temat Adamowicza. – Stan pana prezydenta jest nadal ciężki, rokowania są nadal niepewne, ale walczymy Szpital zapewnia maksimum tego, co współczesna medycyna może dać, musimy czekać – mówił. Poinformował, że pacjentem opiekuje się ośmioosobowy zespół lekarzy.

Paweł Adamowicz - życiorys

Paweł Adamowicz urodził się 2 listopada 1965 r. w Gdańsku. W latach 1984–1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991–1998 był członkiem komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1993–1996 odbył aplikację radcowską Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i zakończył ją zdanym egzaminem.

Paweł Adamowicz - działalność polityczna

Adamowicz w 1990 r. został wybrany na radnego Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W latach 1994–1998 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. W 1998 r. z listy AWS po raz trzeci został radnym, następnie objął urząd prezydenta miasta. W 2001 r. znalazł się wśród założycieli regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej.

W 2002 r. został wybrany na drugą kadencję w wyborach bezpośrednich. W wyborach samorządowych w 2006 r. skutecznie ubiegał się o reelekcję, zwyciężając już w I turze. Cztery lata później ponownie wygrał w I turze. W 2014 r. uzyskał reelekcję na kolejną kadencję, pokonując w II turze głosowania Andrzeja Jaworskiego.

W marcu 2015 r. Adamowiczowi przedstawiono zarzuty dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, w związku z czym zawiesił członkostwo w PO. Rok później sąd rejonowy umorzył warunkowo postępowanie w tej sprawie na okres próby, orzekając jednocześnie wobec Pawła Adamowicza świadczenie pieniężne. W grudniu 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku na skutek apelacji prokuratora uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2018 r. Adamowicz założył Stowarzyszenie „Wszystko dla Gdańska”.

Czytaj także:

Prowadzący finał WOŚP w Gdańsku: Zachowanie ochrony było skandaliczne