Nienawistne wpisy po śmierci Adamowicza. OMZRiK pokazuje twarze hejterów

Jednym z miejsc, gdzie gromadzone są screeny z nienawistnymi wpisami pod adresem zmarłego Pawła Adamowicza, jest profil Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na Facebooku. Wolontariuszka zajmująca się hejtem w polskich mediach społecznościowych opublikowała karygodne komentarze internautów razem z ich zdjęciami oraz nazwiskami. Jej zbiór udostępniono już pięć tysięcy razy.

„Prawo jest niedoskonałe, nie wszystko, co jest złem, może być przez nie ścigane. Wielu osobom uchodzi płazem szerzenie nienawiści. Niestety. Te wpisy zostaną zgłoszone prokuratorom. Niech oni zastanowią się co z nimi zrobić. To, co ja mogę to pokazać przynajmniej niektóre twarze. Niech się wstydzą” – napisała.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.