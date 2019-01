Nienawistne wpisy po śmierci Adamowicza. OMZRiK zgłasza przypadki na policję

Jednym z miejsc, gdzie gromadzone są screeny z nienawistnymi wpisami pod adresem zmarłego Pawła Adamowicza, jest profil Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na Facebooku. Wolontariuszka zajmująca się hejtem w polskich mediach społecznościowych opublikowała karygodne komentarze internautów razem z ich zdjęciami oraz nazwiskami. Jej zbiór udostępniono już pięć tysięcy razy.

W związku jednak z doniesieniami o wykorzystaniu w pojedynczych przypadkach fotografii postronnych osób, zdecydowaliśmy się na wyłączenie oryginalnego wpisu OMZRiK ze zdjęciami. Jednocześnie informujemy o wszczęciu przez policję pierwszych postępowań w sprawach zgłoszonych przez Ośrodek. Dokonano także pierwszych zatrzymań - jedną z osób, które doprowadzono na komisariat, jest śląski raper Deder.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.