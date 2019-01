Polak popełnił morderstwo w Belgii. Zabił współpracownika, męża swojej córki

Sąd w Tongeren we wschodniej części Belgii orzekł o winie obywatela Polski, który w lutym 2017 roku został oskarżony o zamordowanie swojego zięcia - także Polaka. Mężczyźni znali się nie tylko z pracy (zatrudniała ich ta sama firma budowlana) ale też prywatnie. Dominik Sz. był zięciem Mariusza M.

Jak ustalił belgijski sąd, Polacy pokłócili się o relacje ze swoimi bliskimi. Starszy z mężczyzn zarzucał Dominikowi Sz., że nagabuje jego córki. Ten odpowiadał z kolei, że Mariusz M. molestuje własną wnuczkę. Do zbrodni doszło na placu budowy, przy której pracowali obaj mężczyźni.

Po tym, jak Mariusz M. zadał pierwszą ranę Dominikowi Sz., ugodzony mężczyzna zaczął uciekać. Został jednak dopadnięty, gdy próbował skryć się w swoim samochodzie. Tam napastnik zadawał kolejne ciosy nożem. W sumie w ciele zabitego naliczono 10 ran kłutych. Przebite zostały m.in. serce i wątroba. Nóż przeciął też aortę ofiary.

Obrońcom Polaka nie udało się udowodnić, że napastnik działał w afekcie. Jako dowód przeciwny przedstawiono wiadomość wysłaną do córki Mariusza M, który pytał ją, czy nadal będzie go kochać po zabiciu Dominika Sz. Obecnie nie wiadomo jeszcze, ile lat zabójca spędzi w więzieniu. Wyrok ma zostać ogłoszony do końca tygodnia.

