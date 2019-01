Zabójca Adamowicza w więzieniu oglądał tylko TVP? SW dementuje plotki i podaje spis kanałów TV

Sugestie na temat zindoktrynowania Stefana W. przekazem z rządowej stacji telewizyjnej pojawiły się w mediach po wypowiedzi Rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Na łamach Onetu mówił on o tym, że przekaz płynący w ostatnich miesiącach z programów TVP może być uznany za „mowę nienawiści” i „propagandę polityczną”. RPO dodawał, iż w więzieniu Stefan W. mógł mieć dostęp wyłącznie do telewizji naziemnej, której jedynym kanałem informacyjnym jest TVP Info.

W związku z tą oraz kolejnymi podobnymi wypowiedziami w mediach, Służba Więzienna opublikowała na Twitterze serię wpisów, w których wyliczyła liczbę programów w przykładowym więzieniu w Malborku. To jeden z trzech ośrodków odosobnienia, w których przebywał oskarżony o morderstwo Adamowicza Stefan W.

Lista kanałów TV w jednym z polskich więzień

Jak dowiadujemy się z tweetów, więźniowie przebywający w tym zakładzie karnym mają dostęp do: TV4, Info Planszowy, TVP Polonia, TV Puls, Polsat, TVN, TVP Gdańsk, TVP 1, TVP 2, TV Trwam, Superstacja, TVN Style, HGTV, Disney Junior, AXN, Mini Mini plus, TVP Kultura, TVN 7, Paramount Chanel HD, TVN 24 Biznes i Świat, TVN 24, Disney Chanel, Viva Polska, TVN Turbo, Nicelodeon, Kino Polska, Polsat Film, Polsat Viasat Nature.

„Dla wyjaśnienia 2-ch poprzednich tweetów. SW w żaden sposób nie ogranicza skazanym dostępu do informacji i nie wskazuje jakie programy mają oglądać w telewizji, jak sugerują niektórzy dziennikarze” – czytamy we wpisie SW. Rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska dodała, że to więźniowie mają piloty i sami decydują, co chcą oglądać. Ekrany są zarówno w celach, jak i na świetlicy.

Przy okazji ujawnieniach spisu kanałów, internauci zwrócili uwagę na jeszcze jedną kwestię. „To fajnie że skazani mogą oglądać za darmo TV, a w szpitalach trzeba za to płacić. Pewnie to w nagrodę za popełniane przestępstwa” – pisał @sebun81.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.

