48-latka odwiozła syna do szkoły i zniknęła. Widziałeś ją?

Agnieszka Rybacka we wtorek odwiozła syna do szkoły. Później miała pojechać do pracy. Tam jednak nie dotarła. Policja apeluje o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej.