Polscy policjanci otrzymali pierwsze kamery na mundury. Zobacz, jak wygląda taki sprzęt

Jak podkreśla polska policja, wprowadzone kamery jednoznacznie pozwolą wyjaśnić sytuacje sporne, z jakimi mogą się spotkać funkcjonariusze podczas interwencji. W pierwsze urządzenia zostali wyposażeni policjanci patrolowo-interwencyjni oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego pełniący służbę na drodze. Podczas interwencji w miejscu publicznym policyjne kamery będą nagrywać przebieg interwencji, w tym zarówno obraz jak i dźwięk. To samo będzie miało miejsce podczas kontroli drogowych.

Do 10 godzin pracy

Urządzenia, których od kilku dni używają elbląscy policjanci, przekazują obraz oraz dźwięk w systemie szyfrowania i mogą pracować w trybie ciągłym do 10 godzin. Już od chwili rejestracji zdarzenia kamera identyfikuje policjanta oraz ustala czas i datę interwencji. Należy również podkreślić, że funkcjonariusz nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji w zarejestrowane nagranie. Po zakończeniu służby policjant będzie wstawiał kamerę do stacji dokującej, która zarchiwizuje zarejestrowane dane. Wszyscy funkcjonariusze, którzy otrzymali kamery jako indywidualne wyposażenie, przeszli odpowiednie szkolenie.

Silne magnesy

Kamery przymocowane są do mundurów za pomocą bardzo silnych magnesów, co praktycznie uniemożliwia ich utratę przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji. Urządzenie nie będzie pracowało non stop podczas służby policjanta, a jedynie podczas interwencji, gdy funkcjonariusz włączy kamerę.

Z doświadczeń policjantów, którzy już używali kamer nasobnych wynika, że obecność włączonej kamery pozwala na uściślenie wielu szczegółów interwencji, często studzi uliczną agresję, ale też zwiększa bezpieczeństwo policjanta.