„Trzeba częściej głaskać nożem prezydentów”. 16-latek zatrzymany za mowę nienawiści

Policjanci z Białegostoku zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z przestępstwami związanymi z mową nienawiści. Jeden z nich napisał w internecie: "W takim razie trzeba częściej głaskać nożem prezydentów. Będzie więcej krwi". Okazało się, że sprawca miał 16 lat. – Starszy usłyszał zarzuty, w tym zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni wobec grupy narodowościowej – poinformował nadkomisarz Tomasz Krupa z białostockiej policji. Pełnoletni sprawca został aresztowany decyzją sądu.

W związku z nasileniem gróźb karalnych w przestrzeni publicznej, Komenda Główna Policji wystosowała specjalny komunikat dla wszystkich, którzy pomagają w zwalczaniu tej plagi. „Dziękujemy mediom oraz innym osobom, które wykazały się czujnością i niezwłocznie przekazały policji informacje o bezprawnych internetowych wpisach czy telefonach. Jednocześnie apelujemy do wszystkich o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z portali i komunikatorów internetowych” – czytamy.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.

