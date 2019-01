Kradli paliwo z rurociągu. W eksplozji zginęło co najmniej 21 osób. Ponad 70 jest rannych

Co najmniej 21 osób zginęło, a 71 zostało rannych w wyniku eksplozji rurociągu w mieście Tlahuelilpan w centralnym Meksyku. Lokalne władze poinformowały, że mieszkańcy próbowali gromadzić ropę, która wyciekała z uszkodzonego rurociągu. Paliwo następnie stanęło w płomieniach, co doprowadziło do tragedii.

Zniszczona przez wybuch część rurociągu znajduje się w pobliżu rafinerii Tula, należącej do państwowej firmy naftowej Petroleos Mexicanos. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe.

Agencje informacyjne zwracają uwagę, że incydent miał miejsce wkrótce po tym, jak rząd prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora wdrożył krajową strategię walki z kradzieżą paliwa. Proceder ten według szacunków z ostatnich dwóch lat przyniósł straty w budżecie państwa w wysokości około trzech miliardów dolarów.