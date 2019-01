Wybuch auta w Irlandii Północnej. „Nie ma miejsca dla takich aktów terroru”

Londonderry to drugie co do wielkości miasto w Irlandii Północnej. Jak napisał w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Irlandii: „Nie ma miejsca, ani przyzwolenia dla takich aktów terroru”. Według niego, celem tego typu zdarzeń jest ponowne wciągnięcie Irlandii Północnej w okres przemocy i konfliktu.

Lokalne media twierdzą, iż za atak odpowiada tak zwana Tymczasowa Irlandzka Armia Republikańska, która nie uznaje porozumienia wielkopiątkowego. To porozumienie położyło kres trwającemu ponad trzy dekady krwawemu konfliktowi w Irlandii Północnej.

Incydent z soboty 19 stycznia skrytykowali jednak przedstawiciele wszystkich głównych sił politycznych w regionie: unioniści, partia Sinn Fein ("My sami), czyli polityczne skrzydło Tymczasowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej, a także władze Irlandii i Wielkiej Brytanii.

