W Poznaniu zaginął 19-letni Michał Rosiak z Turku. Policja prosi o pomoc

Michał Rosiak zaginął w nocy z 17 na 18 stycznia. Ostatnio widziano go, jak wracał ze Starego Rynku do swojego mieszkania na Nowym Mieście. Nie dotarł jednak do domu. Wiadomo jedynie, że o godz. 0.54 wyszedł z jednego z klubów nocnych na Starym Rynku. Jak przekazała poznańska policja, ostatni ślad urywa się na przystanku autobusowym na ul. Szelągowskiej, koło dworca kolejowego i autobusowego Poznań Garbary. Tam, w piątek 18 stycznia nad ranem został znaleziony jego telefon komórkowy.

Wielkopolska policja apeluje, aby w razie jakichkolwiek informacjo na temat zaginionego Michała Rosiaka dzwonić pod numer telefonu 618412311 lub na 112. 19-letni chłopak ma 188 cm wzrostu, jest szczupły i w dniu zaginięcia ubrany był na czarno. Na kurtce miał biały napis „New Balance”. To pochodzący z Turku student Politechniki Poznańskiej.