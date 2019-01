Podczas zakupów znalazł w skarpecie kawałek ludzkiej kości. Klient sklepu Primark zszokowany odkryciem

Policja z hrabstwa Essex potwierdza otrzymanie zgłoszenia o niepokojącym znalezisku w jednym ze sklepów sieci Primark. Po wstepnych oględzinach śledczy przekazali, że przy odkrytej kości nie natrafiono na ślady żadnych gwałtownych wydarzeń, a w jej pobliżu nie odkryto fragmentów skóry ani żadnych innych tkanek. Rzecznik policji podkreślił, że bez dalszych testów nie da się ustalić dokładnego pochodzenia ani wieku kości. - Odpowiednie czynności są w toku - zapewniał.

BBC donosi, że makabrycznego odkrycia dokonano jeszcze w grudniu 2019 roku, a zgłoszono je 2 stycznia tego roku. Sieć sklepów Primark przeprosiła za „wszelki wywołany zdarzeniem stres” i zapewniała, że nie ma żadnych oznak wskazujących na jakiekolwiek „wypadki” w fabryce. Policja rozmawiała już zarówno z przedstawicielami sklepu, jak i dostawcami. Primark zapewniał, że całą sprawę traktuje „bardzo poważnie”.

Sklepy Primark w Polsce

Już wiosną 2019 roku klienci będą mieli okazję zrobić zakupy w pierwszym na polskim rynku sklepie sieci Primark. Firma docelowo planuje otworzyć w naszym kraju cztery sklepy. Pierwsze doniesienia o planowanej inwestycji pojawiły się w lipcu 2018 roku.

Jak podaje „Puls Biznesu”, pierwszy sklep sieci nad Wisła zostanie otwarty w warszawskiej Galerii Młociny. Polski Primark ma mieć powierzchnię blisko siedmiu tysięcy metrów kwadratowych. Tym samym Polska dołączy do 11 krajów na całym świecie, gdzie znajdują się sklepy irlandzkiego przedsiębiorstwa należącego do Associated British Foods. Kolejny sklep ma zostać otwarty w Krakowie, jednak dokładna lokalizacja nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. – Sądzimy, że polski rynek będzie dla nas bardzo dobry. W naszym sklepie w Berlinie widzimy bardzo dużo Polaków – powiedziała przedstawicielka sieci.

Primark to irlandzkie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży. W 2015 roku sieć Primark liczyła ponad 270 sklepów w dziewięciu krajach Europy: w Wielkiej Brytanii (161), Irlandii (38), Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Portugalii, a także w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu 2016 otwarto pierwszy sklep we Włoszech.

