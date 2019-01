Ochlapał ich błotem, więc pojechali za nim do domu i skatowali pałkami. Kierowca walczy o życie

Do zdarzenia doszło w niedzielę 27 stycznia po południu w jednej z miejscowości gminy Krasnystaw. 38-latek został pobity przez dwóch napastników. Mężczyźni zadali mu liczne ciosy pałkami w różne miejsca na całym ciele. Po zdarzeniu pokrzywdzony trafił do szpitala z wieloma obrażeniami. Lekarze jego stan określili jako zagrażający życiu.

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się krasnostawscy kryminalni. Na podstawie m.in. zeznań świadków ustalili, że sprawcami są dwaj mieszkańcy tej samej miejscowości w wieku 21 i 31 lat. Ustalenia śledczych jako powód pobicia wskazują fakt, iż pokrzywdzony kilka minut wcześniej jadąc samochodem ochlapał błotem jednego z przyszłych napastników, który szedł ze swoją koleżanką.

Po tym fakcie mężczyzna wraz ze swoim kolegą pojechał pod dom pokrzywdzonego, gdzie doszło do pobicia. Napastnikom nie przeszkadzało to, że brutalnemu pobiciu przyglądały się inne osoby. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali obu napastników. Mężni trafili do policyjnego aresztu. Wkrótce usłyszą zarzuty.