Czyjaś mama namalowała łabędzia. Niespodziewanie wywołała memową rekurencję

Kiedy macie już dość pogody, polityków, smutnych wiadomości z kraju i świata, warto zatrzymać się na chwilę przy akcjach takich jak ta. Dla niektórych to właśnie podobne zabawy „przywracają wiarę w ludzkość”. Dla innych będą po prostu świetnym, oryginalnym rodzajem internetowego mema. Jeszcze inni docenią artystyczny kunszt uczestników tej nietypowej gry.

Zaczęło się niewinnie - od zdjęcia czyjejś mamy, trzymającej swój obraz z łabędziem. Aby pokazać, że obraz bardzo się podoba, kolejna osoba postanowiła namalować go razem z autorką. By dać do zrozumienia, że był to świetny pomysł, inna osoba namalowała całą tę scenę. Kolejne na tej samej zasadzie tworzyły sięgające coraz głębiej kombinacje. Wątek zapoczątkowany przez użytkownika u/Gaddafo polubiło ponad 75 tys. użytkowników Reddita. Pierwsze zdjęcie mamy z łabędziem tylko na portalu Imgur obejrzało ponad milion internautów.

