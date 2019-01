Mieszkaniec Jaworzna w 1999 r. zgubił w Muszynie obrączkę. Odzyskał ją po 20 latach

Do szczęśliwego odkrycia doszło podczas prac przy wymianie wodociągów na ulicy Rolanda. Po opuszczeniu terenu prac przez robotników, przechodząca w pobliżu kierowniczka Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Muszynie dostrzegła leżącą w ziemi błyszczącą obrączkę. Okazało się, że było na niej wygrawerowane imię. O znalezisku poinformowała w mediach społecznościowych, a internauci pomogli nagłośnić sprawę. Dzięki temu udało się dotrzeć do właścicieli.

– Jesteśmy bardzo wzruszeni. Byliśmy w dużym szoku i do teraz są w nas duże emocje związane ze znalezieniem obrączki. Nasza córka zauważyła na Facebooku informację i przekazała nam, że najprawdopodobniej to ta obrączka, zgubiona przez mojego męża. Skontaktowaliśmy się z panem Arturem, który udostępnił informację, a następnie z panią Iwoną, która znalazła obrączkę. To jest jakiś cud. Jesteśmy bardzo wdzięczni – mówiła w rozmowie z lokalnym portalem RDN.pl pani Iwona Siedlińska z Jaworzna.

Jak opowiedziała dziennikarzom, pani Iwona razem z rodziną często wracała do Muszyny, z której pochodzi jej mama. To właśnie tutaj w 1999 roku jej mąż zgubił obrączkę, kiedy zdejmował rękawiczki podczas bitwy na śnieżki. Kobieta przyznaje, że dawno straciła nadzieję na odzyskanie zguby. Na szczęście bystre oko Iwony Wachny oraz pozytywna reakcja internautów pomogły dopisać do tej historii prawdziwie hollywoodzkie zakończenie.

Czytaj także:

Czyjaś mama namalowała łabędzia. Niespodziewanie wywołała memową rekurencję