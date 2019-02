Nergal oskarżony o trzykrotne znieważenie krzyża. Grożą mu dwa lata więzienia

Jak dowiadujemy się z komunikatu wystosowanego przez rzecznik Grażynę Wawryniuk, Prokuratura Rejonowa Gdańsk–Śródmieście w Gdańsku skierowała do sądu „akt oskarżenia przeciwko Adamowi D. w sprawie znieważenia przedmiotu czci religijnej w postaci krzyża z wizerunkiem Jezusa Chrystusa i Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, tzw. krucyfiksu”.

Chodzi o sytuacje z 24 grudnia 2016 roku, 19 marca 2017 roku oraz 8 marca 2018 roku i zamieszczenie na portalach Instagram oraz Facebook zdjęć, na których widać rzeźby penisów z przytwierdzoną do nich figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

Jak podkreśla prokuratura, w toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinię biegłego z zakresu religioznawstwa. Z opinii tej wynika, że wykorzystanie wizerunku Jezusa Chrystusa w połączeniu z fallusem ma znamiona znieważenia przedmiotu czci religijnej. Okazywany przez oskarżonego przedmiot jest profanacją krzyża.

Nergal nie przyznaje się do zarzutów

Adamowi D. prokurator przedstawił trzy zarzuty popełnienia przestępstw z art. 196 k.k., to jest znieważenia przedmiotu czci religijnej, czym obraził uczucia religijne ustalonych osób. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Nergal nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił złożenia wyjaśnień. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku.