Polski gang handlował ludźmi i wyłudzał zasiłki w Wielkiej Brytanii. Ofiarami byli także Polacy

Przestępczą grupę rozpracowywali policjanci z hrabstwa West Midlands oraz brytyjski Departament Pracy i Zasiłków. W działania zaangażował się Oficer Łącznikowy National Crime Agency przy Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Do współpracy zaproszono też stronę polską. W realizacji udział wzięli funkcjonariusze z Wydziału dw. z Handlem Ludźmi KGP przy udziale pionu kryminalnego KWP w Katowicach. Na miejscu był także przedstawiciel Europolu. Działania miały miejsce w dniach od 28 do 30 stycznia.

Z ustaleń śledczych wynikało, że grupa przestępcza do prowadzenia swojej działalności wykorzystywała osoby będące w ciężkiej sytuacji życiowej, niejednokrotnie obywateli Polski, którzy byli werbowani do rzekomej pracy. Po ich zwerbowaniu i przewiezieniu do Wielkiej Brytanii, w rzeczywistości osoby te fikcyjnie zatrudniano, a następnie wyłudzano należne im świadczenia społeczne, które nigdy do pokrzywdzonych nie trafiały. Proceder ten niejednokrotnie mógł wyczerpywać znamiona handlu ludźmi, gdzie sprawcy werbują osoby, organizują ich transport i wprowadzają je w błąd.

Brytyjskie służby szacują, że kwota wyłudzonych przez grupę przestępczą zasiłków przekracza kilka milionów funtów. Aktualnie brytyjscy funkcjonariusze analizują zabezpieczone u podejrzanych materiały pod kątem ich wykorzystania w prowadzonym śledztwie. W zaplanowanej akcji brało udział ponad 100 funkcjonariuszy, którzy wkroczyli do 10 mieszkań, gdzie zatrzymano 6 podejrzanych, w większości obywateli Polski.

Jak ustalono, sprawa może wiązać ze śledztwem prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach dotyczącym handlu ludźmi, którego ofiarami padli obywatele polscy wykorzystani na terenie Wielkiej Brytanii do pracy o charakterze przymusowym.

Brytyjskie prawo na podstawie obowiązującej od 2015 roku specjalnej ustawy Modern Slavery Act przewiduje za przestępstwo handlu ludźmi karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Polskie prawo handel ludźmi traktuje jako zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Jest to już kolejna operacja dotycząca zwalczania przestępstwa handlu ludźmi, przy której wspólnie pracują przedstawicie polskiej i brytyjskiej Policji.