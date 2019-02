Rekordowe jajko z Instagrama przemówiło. Co się wykluło?

W styczniu informowaliśmy, że Kylie Jenner nie jest już autorką najpopularniejszego postu na Instagramie. Przyrodnia siostra Kim Kardashian na początku 2018 roku pobiła rekord należący do Beyonce, która po udostępnieniu „ciążowego” zdjęcia zebrała ponad 11 mln polubień. Fotografia przedstawiająca rączkę córki Jenner doczekała się z kolei około 18,5 mln „serduszek". Teraz post przedstawiający jajko nie dość, że prześcignął materiał opublikowany przez siostrę Kardashian, to jeszcze zostawił go daleko w tyle. Dotychczas polubiło ten wpis ponad 50 mln użytkowników.

Jajko „przemówiło”

Od początku roku na profilu world_record_egg pojawiło się sześć postów. Na zamieszczanych zdjęciach widać, że skorupka jajka zaczęła pękać. Użytkownicy mediów społecznościowych zastanawiali się, jaki będzie ciąg dalszy tej historii – krótko mówiąc, co się wykluje. Cel akcji został ujawniony 4 lutego 2019 roku. Na profilu jajka pojawiło się niespełna 30 sekundowe nagranie. – Jestem the world_record_egg (być może słyszałeś o mnie). Ostatnio zacząłem pękać. Odczuwam presję mediów społecznościowych. Jeśli i ty masz problemy, porozmawiaj z kimś. Damy radę! – poinformowano.

Jak się okazało, film powstał w wyniku współpracy z Mental Health America. Organizacja non-profit z Wirginii zajmuje się problemami zdrowia psychicznego. Oferuje edukację w tym zakresie, a także zapewnia różne sposoby leczenia. Mental Health America podziękowało jajku za „zwrócenie uwagi na problem zdrowia psychicznego”.



