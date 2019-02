„Stanowski, zapie***e Ci syna”. Dziennikarz odnalazł hejtera i wymierzył mu dotkliwą karę

Skandaliczny komentarz internauty pojawił się w trakcie programu „Stan Futbolu”, emitowanego m.in. na YouTube. Widz ukrywający się pod nickiem „Pan Zimny” napisał na czacie coś, co wywołało zdecydowaną reakcję prowadzącego. Krzysztof Stanowski, dziennikarz i właściciel portalu Weszło.com, spotkał się z groźbą wymierzoną w jego dziecko. „Stanowski zapier... Ci syna” – napisał „Pan Zimny”.

Pierwotnie dziennikarz próbował zgłosić sprawę na policję. Po kilku godzinach udało mu się jednak namierzyć hejtera stojącego za nienawistnym komentarzem i postanowił działać na własną rękę. Skontaktował się bezpośrednio z „Panem Zimnym” i złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Jej efektem był kolejny tweet, do którego Stanowski dorzucił krótkie nagranie z hejterem w roli głównej.

„Wojciech Olech straszył na czacie, że zrobi krzywdę mojemu synowi. Poniżej jego przeprosiny, zaraz zamieszczę dowód pierwszej wpłaty na http://siepomaga.pl. Pan Olech nie był w stanie jednorazowo wpłacić sumy, którą uznałem za odpowiednią. W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY” – napisał Krzysztof Stanowski na Twitterze.

Oświadczenie przyłapanego hejtera

– Nazywam się Wojciech Olech i dopuściłem się gróźb karalnych przeciwko rodzinie Krzysztofa Stanowskiego, za co bardzo chciałbym przeprosić. Zdecydowanie przekroczyłem akceptowalne normy w dyskusji internetowej i nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia. Jest to dla mnie ogromna nauczka. Teraz wiem, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Przepraszam i zgodnie z żądaniem pana Stanowskiego dokonam wpłaty 1000 złotych na SięPomaga.pl. Ze względu na obecny stan finansowy wpłacę 140 złotych, a resztę zobowiązuję się wpłacić do końca lutego. Dowody wpłaty podeślę panu Stanowskiemu. Jeszcze raz przepraszam, Wojciech Olech – mówił na nagraniu mężczyzna, posługujący się nickiem „Pan Zimny”.

Dyskusja internautów i wątpliwości Stanowskiego

O dziwo, część internautów stanęła w obronie hejtera i twierdziła, że dziennikarz nie powinien podawać publicznie jego danych osobowych. Sam Krzysztof Stanowski zaczął z kolei powątpiewać w swoje rozwiązanie. Przyznał, że być może brak skierowania sprawy do sądu był błędem. „Czytam te wpisy i zastanawiam się, czy dla dobra społecznego – poza jakąś tam umową, jaką na moje żądanie zawarliśmy – jednak nie trzeba iść na policję. Tzn. czy nie popełniłem błędu, bo może ktoś musi mu się po prostu przyjrzeć i można czemuś zapobiec” – pisał.

