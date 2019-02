Kochasz podróże i niestraszny ci Instagram? Praca marzeń czeka. Płacą pół miliona złotych

Wymagania? Znajomość angielskiego, umiejętność obsługi Instagrama, kontaktowość i dużo wolnego czasu. Konieczny będzie też paszport i ukończone 21 lat. Obowiązki w nowej pracy? Wymarzone: ciągłe podróże i wyszukiwanie jak najciekawszych atrakcji dla klientów linii Royal Caribbean. Do tego publikacje w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie.

Co oferuje pracodawca? Podróże, podróże i jeszcze raz podróże: po Karaibach, na Alaskę, do Osaki w Japonii czy po fiordach Norwegii. Nie zapomniano oczywiście o odpowiednim wynagrodzeniu: za pracę od maja do końca sierpnia 2019 roku szczęśliwy wybraniec otrzyma równowartość 489 tys. złotych.

Jak aplikować? Należy zamieścić na Instagramie swoje ulubione zdjęcie i film z podróży. Te same materiały trzeba wrzucić jeszcze na Instastories i IGTV, do wszystkich dodając hasztag #ShoreExplorer i oznaczając @RoyalCaribbeanUK.

Gotowe. Na wyniki rekrutacji należy czekać do 15 kwietnia.

Tak wyglądają podróże z Royal Caribbean. Firma poszukuje pracownika