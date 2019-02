Polacy wciąż z wizami do USA, ale... „Od ruchu bezwizowego dzieli nas tylko 1 proc.”

3,99 proc. – tyle wynosi odsetek odrzuconych podań o amerykańską wizę, które złożyli w 2018 roku obywatele Polski. Dla porównania – w 2017 było to 5,92 proc. Jak przypominają przedstawiciele Koalicji Wizowej (m.in. LOT i Polska Izba Turystyki), jeszcze jeden procent i Amerykanie uruchomią w stosunku do naszego kraju procedurę przyłączenia Polski do Visa Waiver Program. W związku z widocznym trendem spadkowym, przekroczenie wymaganego poziomu 3 proc. wydaje się bardzo bliski.

Aby zapewnić osiągnięcie wymaganego poziomu, Koalicja Wizowa zachęca do korzystania z jej pomocy przy wypełnianiu wniosków o wydanie wizy. Zwraca uwagę, że błędnie sformułowane podania psują statystyki i oddalają Polaków od celu, jakim są bezproblemowe podróże do Stanów Zjednoczonych.

W polskich mediach społecznościowych nie widać jednak powszechnej radości z rekordowego wyniku. Internauci zwracają uwagę, że temat ten jest przynętą dla polskich polityków i wyborców od lat, i że już dawno Amerykanie mogliby zwykłą polityczną decyzją znieść kłopotliwy wymóg wizowy dla naszych obywateli. W końcu swobodnie podróżować do Stanów mogą już mieszkańcy większości krajów naszego regionu: Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia.

