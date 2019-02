Były premier Jan Olszewski nie żyje

O śmierci Jana Olszewskiego poinformował za pośrednictwem Twittera szef TVP Jacek Kurski.

W ostatnich latach zdrowie 89-letniego Jana Olszewskiego wyraźnie podupadło. Problemy polityka zaczęły się od udaru w 2011 roku. Później, w listopadzie ubiegłego roku były premier przewrócił się w swoim domu i zemdlał. Jak informował „Super Express”, przed kilkoma dniami znów trafił do szpitala.

– Zemdlał w domu, nie ma z nim od tamtej pory żadnego kontaktu. Karetka go zabrała do szpitala. Byłam u męża w środę, ale jest nieprzytomny. Leży w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na oddziale neurologicznym. Ale mieli go przewieźć na oiom – przekazała dziennikarzom żona polityka Marta Olszewska. Dodawała, że modli się o powrót męża do zdrowia i do domu.

Premier Jan Olszewski

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W okresie II wojny światowej i okupacji był żołnierzem Szarych Szeregów oraz uczestnikiem powstania warszawskiego. W okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych. W latach 1991–1992 prezes Rady Ministrów, w latach 1991–1993 i 1997–2005 poseł na Sejm I, III i IV kadencji, twórca i przewodniczący Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz Ruchu Odbudowy Polski, w latach 1989–1991 i 2005–2006 członek Trybunału Stanu, w latach 2006–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.