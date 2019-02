Politycy i dziennikarze reagują na informację o śmierci Jana Olszewskiego. „Wielki patriota”

O śmierci Jana Olszewskiego poinformował za pośrednictwem Twittera szef TVP Jacek Kurski. O tym, że przed kilkoma dniami polityk znów trafił do szpitala informował wcześniej „Super Express”. – Zemdlał w domu, nie ma z nim od tamtej pory żadnego kontaktu. Karetka go zabrała do szpitala. Byłam u męża w środę, ale jest nieprzytomny. Leży w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na oddziale neurologicznym. Ale mieli go przewieźć na oiom – przekazała dziennikarzom żona polityka Marta Olszewska.

