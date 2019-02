Będzin. Uzbrojeni w siekierę i kuszę mężczyźni napadli na kobietę w mieszkaniu jej przyjaciela

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek około 16.00 w jednym z mieszkań w centrum Będzina. W użyczonym lokalu tymczasowe schronienie znalazła była partnerka życiowa 48-latka. Udręczona kobieta postanowiła opuścić konkubenta, który się nad nią znęcał.

Mężczyzna nie chciał jednak dać za wygraną. Razem ze swoim 43-letnim znajomym zjawili się pod drzwiami mieszkania. Mężczyźni nie zostali wpuszczeniu do środka, dlatego postanowili wyważyć drzwi. Będąc już w środku lokalu, zastraszyli kobietę siekierą oraz kuszą, szukając ewentualnego łupu. Ich szczególne zainteresowanie wzbudził telewizor oraz sprzęt audio znajdujący się w mieszkaniu. Resztę wyposażenia mieli zamiar zniszczyć.

Plan napastników z pewnością doszedł by do skutku, gdyby nie szybka interwencja będzińskich stróżów prawa. Policjanci zostali wezwani przez pokrzywdzoną w chwili, gdy napastnicy dobijali się do drzwi. Dalszym losem zatrzymanych zajmie się teraz sąd i prokurator. Grozi im teraz nawet 12 lat więzienia.

