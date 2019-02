Policyjna kumulacja. Trzech zatrzymanych w jednym samochodzie – każdy za co innego

Policjanci wydziału prewencji lubińskiej komendy patrolując miasto, zauważyli dobrze im znanego z wcześniejszych interwenci 22-letniego mieszkańca Lubina, który kierował samochodem osobowym marki Renault. Razem z nim w aucie znajdowali się dwaj inni mężczyźni. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić podróżujących.

Podczas kontroli 22-latek był bardzo nerwowy, a jeden z pasażerów na widok policjantów odrzucił jakiś przedmiot na tylne siedzenie. Siedzący za kierownicą mężczyzna przyznał się funkcjonariuszom, że dzień wcześniej zażywał środek odurzający. Policjanci potwierdzili to badaniem na zawartość narkotyków w organizmie. Dodatkowo ustalili, że kierowca nie posiada prawa jazdy.

Pasażerowie podczas interwenci byli bardzo zdenerwowani, więc i oni zostali sprawdzeni przez mundurowych, którzy szybko potwierdzili, że jeden z mężczyzn, to 17-letni mieszkaniec Lubina, który jest poszukiwany w związku z samowolnym oddaleniem się z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Drugi natomiast to 23-latek z Lubina. Policjanci zabezpieczyli odrzucony przez tego mężczyznę pakunek, w którym znajdowała się paczka papierosów. W jej środku funkcjonariusze znaleźli środki odurzające. Po zbadaniu tych substancji okazało się, że były to metamfetamina, marihuana i tabletki ekstazy.

Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Przypomnijmy, że za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających może grozić kara pozbawienia wolności do lat 2, a za ich posiadanie do lat 3. Nieletni został przewieziony do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.