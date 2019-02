PN nieoficjalnie: Żałoba po śmierci premiera Olszewskiego potrwa trzy dni. Kiedy początek?

Jeżeli informacje Polsat News się potwierdzą, żałoba narodowa po premierze Janie Olszewskim rozpocznie się w czwartek o godzinie 12:00 i zakończy w sobotę o godzinie 18:00. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę i oczekuje jedynie na podpis premiera Mateusza Morawieckiego. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wystawiona została księga kondolencyjna, w której do dnia pogrzebu można pozostawić swój wpis. Dostęp do księgi możliwy jest w godzinach od 9:00 do 19:00.

Już wcześniej wiadomo było, że żałoba po byłym premierze będzie trwała dłużej niż jeden dzień. Informował o tym prezydencki minister Andrzej Dera. – Jest taki zamiar, żeby żałoba zakończyła się w sobotę po uroczystościach pogrzebowych i trwała dłużej niż jeden dzień. Żałoba zostanie ogłoszona przez prezydenta ma początku tego tygodnia – zapowiadał. Prezydencki minister odniósł się również do samego Jana Olszewskiego. – To postać absolutnie wyjątkowa. Postać, która wpisała się pięknie w historię naszego kraju – mówił.

Premier Jan Olszewski

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W okresie II wojny światowej i okupacji był żołnierzem Szarych Szeregów oraz uczestnikiem powstania warszawskiego. W okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych. W latach 1991–1992 stał na czele Rady Ministrów, a w latach 1991–1993 i 1997–2005 był posłem na Sejm I, III i IV kadencji. Tworzył i przewodniczył Ruchowi dla Rzeczypospolitej oraz Ruchowi Odbudowy Polski. W latach 1989–1991 i 2005–2006 był członkiem Trybunału Stanu, w latach 2006–2010 doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Odznaczony został Orderem Orła Białego.