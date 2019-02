Wojewódzki sąd administracyjny: Konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych

Dwaj aktywiści LGBT, którzy w Portugalii zawarli związek małżeński, domagają się respektowania swojego nowego stanu prawnego także w Polsce. Przy wsparciu organizacja Kampania Przeciw Homofobii złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

– Chcielibyśmy, żeby nasze małżeństwo było przez Polskę widziane. To gwarantowałoby nam minimalne poczucie bezpieczeństwa. Niedawno Dawid miał wypadek. Na szczęście nic mu się nie stało, ale kiedy jechałem do niego, nie wiedziałem, jak zostanę potraktowany, czy policja będzie chciała udzielić mi informacji. Czy jako partner na miejscu wypadku nie będę tylko gapiem – mówił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Jakub.

Sąd oddalił opisywaną skargę, ale odniósł się do często powielanego poglądu, jakoby konstytucja zakazywała małżeństw jednopłciowych. „Treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana. Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu” – możemy przeczytać w uzasadnieniu.