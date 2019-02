Lufthansa pozwała pasażera. Powód? Nie stawił się na lot

Przedstawiciele linii lotniczych Lufthansa twierdzą, że pewien pasażer celowo kupił bilet z międzylądowaniem, by zapłacić mniejszą cenę za lot. Już w momencie zakupu miał wiedzieć, że nie skorzysta z ostatniego połączenia. Sprawa trafiła do sądu. Jak podaje The Independent, po pierwszej rozprawie podróżny został uznany za niewinnego. Lufthansa może jednak złożyć apelację.

Niemieckie linie lotnicze pobierają mniejsze opłaty za loty z międzylądowaniami. Dla przykładu – rezerwacja połączenia z Moskwy do Paryża zaplanowanego na wrzesień 2019 roku, kosztuje ponad 1000 złotych. Jednocześnie za to samo połączenie z międzylądowaniem trzeba zapłacić jedyne 354 złotych. Różnica jest naprawdę duża.

Jak podaje The Independent, coraz większa liczba podróżnych korzysta z oferty z międzylądowaniem, by zmniejszyć do minimum koszty. Jednak podróżnych mogą spotkać niezaplanowane trudności. Gdy pasażer kupi bilet na lot z Dublina do Londynu, a następnie do Nowego Jorku, a chce jedynie skorzystać z połączenia między dwoma ostatnimi miastami, może wpaść w pułapkę. Kiedy pojawi się na lotnisku w Londynie okaże się bowiem, że nie może polecieć, ponieważ nie stawił się na pierwszym etapie podróży, a co za tym idzie jego lot został odwołany. Pasażerowie, którzy chcą pominąć ostatnie połączenie również muszą się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Mogą nie otrzymać bagażu, ponieważ trafi on do docelowego miejsca.