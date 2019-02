35-letnia lublinianka prowadziła w mieszkaniu małą agencję towarzyską. Usłyszała zarzuty

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w poniedziałek zatrzymali 35-latkę z Lublina. Kobieta podejrzana jest o czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez trzy kobiety w wieku od 32 do 51-lat. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w okresie od sierpnia 2015 r. do końca ubiegłego roku wynajmowała mieszkania na terenie Lublina, ułatwiając w ten sposób trzem kobietom świadczenie usług, a następnie pobierała za to od nich pieniądze. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy potwierdził, że 35-latka traktowała sutenerstwo jako stałe źródło dochodu.

Wczoraj do sprawy został również zatrzymany 35-latek z Lublina, który pomagał jej w tym procederze. W trakcie przeszukania mieszkania 35-latki policjanci zabezpieczyli m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablet, kilka kart sim, nośniki pamięci i dokumentację.

Wczoraj oboje zostali doprowadzeni do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Kobieta odpowie za sutenerstwo i czerpanie korzyści z nierządu oraz uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu. Mężczyzna odpowie za pomocnictwo w tym procederze. Wobec 35-latki i 35-latka został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Dodatkowo mieszkanka Lublina ma zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z tymi kobietami. 35-latce grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za pomocnictwo w sutenerstwie mieszkańcowi Lublina grozi do 3 lat pozbawienia wolności.