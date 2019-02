Bytom. Półtoraroczny chłopiec z rozciętym łukiem brwiowym. Matka i konkubent zatrzymani

Postawione matce i konkubentowi zarzuty dotyczą narażenia dziecka na bezpośrednią utratę zdrowia lub życia. Bytomscy policjanci poinformowali lokalnych dziennikarzy, że w tej rodzinie już wcześniej dochodziło do przypadków przemocy domowej.

21-letnia kobieta i jej 40-letni partner zostali przesłuchani w prokuraturze. Grozi im do pięciu lat więzienia. Według wstępnej oceny śledczych, do obrażeń głowy dziecka doszło podczas domowej awantury. Dorota Nowak z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu poinformowała wstępnie, że uszkodzenie ciała dziecka nie było celowe. Nie zwalnia to jednak jego opiekunów od odpowiedzialności.

Chłopiec przebywa obecnie w szpitalu w Chorzowie, lekarze oceniają jego stan jako stabilny. Oprócz uszkodzonego łuku brwiowego, dziecku nic nie dolega.