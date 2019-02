Linkiewicz i Godlewska będą walczyć ze sobą w klatce. Nie wiecie o kogo chodzi? Nie klikajcie

Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o siostrach Godlewskich i Marcie Linkiewicz, to mamy dla was jedną dobrą radę – natychmiast wciśnijcie przycisk „backspace”. Jeśli jednak jest już dla was za późno, to łączymy się w bólu i informujemy o najgłośniejszej „walce MMA” tego sezonu: Linkiewicz vs Godlewska.

30 marca w Łodzi w Atlas Arenie odbędzie się trzecia polska gala Fame MMA. W dużym skrócie – chodzi o starcia celebrytów w klatce, mające przypominać pojedynki zawodowych mistrzów mieszanych sztuk walki. W tym wypadku jednak skrót MMA ma ukryć kompletny brak stylu i oznacza wolną amerykankę w wykonaniu całkowitych amatorów. Ten skierowany do najniższych instynktów format rozrywki na całym świecie zdobywa coraz większą popularność. Nic więc dziwnego, że informacja o walce dwóch kontrowersyjnych celebrytek jest dziś jedną z najgłośniejszych informacji. Patoinfluencerka Za pośrednictwem swojego konta na Instagramie udział w walce zapowiedziała Marta Linkiewicz, dość trafnie określająca siebie samą mianem „patoinfluencerka” (od słowa „patologiczna”). Dziewczyna zdobyła niezrozumiale dużą popularność jako groupie, która w mediach społecznościowych pochwaliła się swoim zbliżeniem ze znanymi amerykańskimi raperami. Na Instagramie Martę Linkiewicz obserwuje blisko pół miliona ludzi. To właśnie tam przekazała ona, że jej rywalką będzie jedna z sióstr Godlewskich. Patowokalistka Choć nie jest to informacja potwierdzona, Sportowe Fakty WP donoszą, że z Linkiewicz ma zmierzyć się Monika „Esmeralda” Godlewska. To jedna ze śpiewających sióstr Godlewskich, których interpretacje znanych utworów podbijają polski internet od świąt Bożego Narodzenia 2017 roku. Ich wykonania są tak bardzo oddalone od muzyki, że budzą w słuchaczach niezdrową fascynację. Profil sióstr Godlewskich na Facebooku obserwuje ponad 50 tys. użytkowników, ale samą Esmeraldę na Instragramie śledzi już 200 tys. osób. Czytaj także:

