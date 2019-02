Najgorsze na świecie zamówienia na wynos? W tym zbiorze znajdziecie parę kandydatur

Zdarzyło wam się kiedyś, że dostawca przywiózł wasz obiad do góry nogami? Albo, że cały sos wypłynął do torby foliowej, w której przyniesiono wasze danie? Czy dotarł do was obiad tak obrzydliwy, że od razu wrzuciliście go do kosza? Jeżeli tak, to po obejrzeniu tych zdjęć możecie zmienić zdanie i uznać, że jednak mieliście szczęście. Te potrawy poprzeczkę w zawodach na najgorsze danie świata zawieszają naprawdę wysoko.

Galeria:

"Mało apetyczne"? Mało powiedziane. Zobaczcie najgorsze dania na wynos Spotkało nas coś przykrego? Podzielmy się tym z innymi, pośmiejmy wspólnie, może ktoś miał gorzej. Z takiego założenia wyszli założyciele grupy Rate My Takeaway (oceń moje jedzenie na wynos) na Facebooku. Pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Profil szybko zdobył dużą popularność – śledzi go już niemal milion osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że zamieszczane tam materiały, choć zabawne, mogą poruszyć niejednego widza o słabszym żołądku. Dopóki nie zobaczyliśmy tych zdjęć, nawet nam się nie śniło, że można tak nieestetycznie podać jedzenie. Oglądanie ich potrafi być jednak pewnym pocieszeniem, jeżeli wasz lokalny kebab miał akurat gorszy dzień i zafundował wam gastronomiczne rozczarowanie.