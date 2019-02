12-latek trzykrotnie zgwałcił 6-letnią siostrę. Inspirował się pornografią i grą GTA V

Brytyjski sąd ustalił, że do aktów płciowych pomiędzy rodzeństwem dochodziło w ich domu, podczas gdy rodzice spali lub przebywali w innym pokoju. W jednym przypadku wszystkiemu przyglądało się jeszcze jedno dziecko, najmłodsze z rodzeństwa. Przypadki gwałtów i innych czynności seksualnych powtarzały się, a do jednego z nich doszło w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

Jak zwracają uwagę brytyjskie media, jeden z gwałtów został zainspirowany sceną seksu z gry Grand Theft Auto V. To jedna z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych gier w historii, przeznaczona jednak dla graczy, którzy mają ukończone 18 lat. W innych przypadkach inspiracją dla 12-latka była pornografia. Dziecko chciało odtworzyć to, co widziało na ekranie.

Sprawa wyszła na jaw, kiedy dziewczynka o wszystkim opowiedziała koleżance w szkole, a ta poinformowała nauczycielkę. Rodzice do końca nie zdawali sobie sprawy z tego, co dzieje się w ich domu. Kiedy matka chłopca wysłuchiwała w sądzie szczegółowych opisów działań syna, po jej twarzy ciekły łzy.

12-latek przyznał się do wszystkich zarzutów

Chłopiec przyznał się do wszystkich przedstawianych mu zarzutów, wśród których znalazły się trzy przypadki gwałtu. Z uwagi na swój wiek, został skazany na 12 miesięcy pracy z kuratorem w zamkniętej placówce terapeutycznej. Nie może też kontaktować się z rodzeństwem. Po tym okresie wszystkie zarzuty zostaną uznane za niebyłe. W kartotece skazanego pozostanie jednak wpis. Będzie też widniał w spisie przestępców seksualnych przez najbliższe 2,5 roku.

Matka: Syn radzi sobie dobrze. Jestem dumna z córki

Podczas procesu dziecko zostało zapytane przez sędziego, jak zachowa się, jeśli nadarzy się okazja do ponownego gwałtu. – Powstrzymam się. Nauczyłem się, że to jest złe – odpowiadał 13-letni obecnie skazaniec. Jego matka zapewniała, że chce tylko „dobra i bezpieczeństwa swoich dzieci”. – Syn radzi sobie naprawdę dobrze, a ja chcę mieć tylko pewność, że będziemy mogli kiedyś znów tworzyć rodzinę – mówiła. Dodała, że jej córka przestała już obwiniać się o całą sytuację i minął jej związany z całą sprawą smutek. – Jestem z niej bardzo dumna – mówiła kobieta.