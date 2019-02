CBA rozpracowało piramidę finansową, która przyniosła 18 mln strat. Zatrzymano 7 osób

Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali trzech rzeszowskich przedsiębiorców. Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Wartość szkód z tytułu przestępczej działalności szacowana jest na co najmniej 18 mln zł.

Mechanizm przestępstwa polegał na pozyskiwaniu od prywatnych osób środków pieniężnych na rzecz rożnych podmiotów. Gwarantowano im zwrot inwestycji na poziomie od 100 proc. do 200 proc. w skali roku. Z ustaleń śledztwa wynika, że uzyskane w ten sposób środki były inwestowane niezgodnie z deklarowanym celem, tj. były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych przez nich podmiotów gospodarczych.

W toku prowadzonych czynności agenci CBA ujawnili także wątek związany z powoływaniem się na wpływy w instytucjach samorządowych. W tym zakresie funkcjonariusze Biura zatrzymali w ramach operacji specjalnej cztery osoby. Wśród nich znaleźli się trzej śląscy przedsiębiorcy prowadzący „pośrednictwo finansowe”, którzy powoływali się na wpływy w instytucji samorządowej. Zatrzymano także śląskiego adwokata, który w zamian za 100 tys. zł. podjął się załatwienia korzystnej decyzji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego inwestycji wartej blisko 10 mln zł.

Śledztwo jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Czytaj także:

7 godzin w prokuraturze. Antoni Macierewicz zeznawał w sprawie Bartłomieja M.